Ausstellungseröffnung: Sehnsucht in die Ferne – Reisen mit Annette von Droste-Hülshoff

Die Wanderausstellung lässt die Besucher eintauchen in Landschaften, wie Annette von Droste-Hülshoff sie auf ihren Reisen kennenlernte und beschrieb. Präsentiert werden bisher nie gezeigte Exponate und Handschriften in spannenden multimedial inszenierten Räumen. Besonderes Highlight ist ein außergewöhnlicher Ort der Poesie, für den eigens rezitiert, komponiert und vor allem programmiert wurde, so dass eine multimediale Virtual-Reality-Installation entstehen konnte, die einlädt zum vollständigen Eintauchen in die Welt der Literatur der Annette von Droste-Hülshoff.

Die Ausstellung im Stadtmuseum wird am 11.8. um 11.30 Uhr mit musikalischer Begleitung eröffnet und ist bis zum 24. November zu sehen.