BAROCK 2020

Vom 5. bis 24. Mai zeigt die Künstlergruppe FREIBLAU aktuelle Malerei im Forum Junger Künstler in Paderborn Schloß Neuhaus.

Dafür lassen sich die Maler*innen der Künstlergruppe von dem wunderbaren Ausstellungsort inmitten des Barockgartens von Schloß Neuhaus inspirieren. Unter dem Titel BAROCK 2020 zeigen die speziell für die Paderborner Ausstellung entstandenen Arbeiten konsequent zeitgenössische Malerei. Jedes der neun Gruppenmitglied verfolgt dabei individuelle Ansätze mit ganz eigener Handschrift.

Seit ihrem gemeinsamen Studium bei Prof. Markus Lüpertz fühlen sich die Künstler der Gruppe dem Streben nach dem geeigneten Ausdrucksmittel, der treffenden Form verpflichtet und stellen immer wieder gemeinsam aus. Der Name FREIBLAU wurde Programm für die uneingeschränkte Individualität und Vielfalt innerhalb der Gruppe als Ausdruck künstlerischer Freiheit. Heute leben und arbeiten die Mitglieder der Künstlergruppe in ganz Deutschland. Neben dem Medium der Malerei ist ihnen das häufige Erarbeiten ganzer Werkserien gemeinsam und Ausdruck ihrer fortwährenden intensiven und vertieften inhaltlichen Auseinandersetzung.

Die Finissage findet am 24. Mai um 11 Uhr im Forum Junger Künstler in Paderborn Schloß Neuhaus im Gewölbesaal der Schlosshalle statt. Es spricht Frau Prof. Dr. Jutta Ströter-Bender.

(Bild: Catrin Rothe – la promesse du paradis I)