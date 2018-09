Bastian Schnitzer: Hören & Sehen ab 14.9.2018

Im Rahmen von Bastian Schnitzers Ausstellung „Hören & Sehen“ werden 25 Popsongs der letzten 40 Jahren in Acryl, Lack und Graphit auf Leinwand präsentiert. Es wechseln sich inhaltliche Interpretationen sowie reine Visualisierung der Musik in unterschiedlichen Stilrichtungen ab. Freuen Sie sich auf ein Wiedersehen und Hören der Musik von U2, Pink Floyd, Amy Winehouse und vielen mehr.

Die Ausstellung im Raum für Kunst wird am 14.9. um 19 Uhr eröffnet und ist bis zum 30. September zu sehen.

Öffnungszeiten: Freitag bis Sonntag von 17 bis 22.30 Uhr