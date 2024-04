baumARTig – Nur was wir lieben, werden wir schützen ab 21.4.

Dave Lubek und Michel Ptasinski präsentieren Bildkompositionen von einer gemeinsamen Fotoreise unter anderem durch Mecklenburg-Vorpommern zum Thema Baum und Natur. Der Untertitel „Nur was wir lieben, werden wir schützen“ deutet auf die sensible Motivwahl und die vielfältigen Umsetzungsmöglichkeiten der fotografischen Darstellung.

Zur Ausstellungseröffnung am 21. April ab 11.00 Uhr erwarten Sie Michel, Dave, Musiker Pete Alderton und der Gastgeber Manfred Claes-Schaefers zu anregenden Begegnungen, Betrachtungen, Musikgenuss, Getränken und heiteren Gesprächen im Atelier, Im Dörener Feld 2 f, Paderborn.

Die Ausstellung ist bis zum 22. Mai täglich von 10-13 und von 15-18 Uhr geöffnet.