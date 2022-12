Baumgeschichten für Groß und Klein am 5.1. im Naturkundemuseum

Habt ihr euch auch schon mal gefragt, wie lange manche Bäume schon auf dieser Erde stehen? Was sie wohl alles erlebt und beobachtet haben mögen? Was würden sie uns nur für Geschichten von sich erzählen. Leider können wir sie nicht verstehen, aber ihre Erzählungen von sich und ihren Erlebnissen können uns dennoch in traumhafte Welten entführen …

Geschichten-Liebhaber:innen jeden Alters sind willkommen.

Beginn: 15.30 Uhr