Beethoven Septett am 28.4. in Schloß Neuhaus

Septette sind selten in der klassischen Musik. Sie weichen von allen üblichen Besetzungen ab, sodass stets eigens Ensembles zusammengestellt werden müssen. Für die NRW-Tournee hat sich eine erlesene Besetzung gefunden: Alle spielen an den ersten Pulten berühmter Orchester und die Solo-Partien ihrer Instrumente, unterrichten an bedeutenden Musikhochschulen und leiten Festivals. Der Jüngste sitzt am Cello und ist ein außergewöhnliches Talent. Unter anderem dabei ist der Hornist Felix Klieser (Foto), der, obwohl er ohne Arme geboren wurde, mit 5 Jahren den ersten Hornunterricht nahm, mit 13 Jahren Jungstudent an der Musikhochschule in Hannover wurde, zahlreiche Preise erhielt, auf den berühmtesten Konzertpodien Europas und als Solist mit weltbekannten Orchestern und Dirigenten musiziert hat und seit 2018 an der Musikhochschule Münster seine eigene Hornklasse leitet.

Beethovens Septett war trotz der ungewöhnlichen Besetzung abseits aller Standards von Anfang an extrem populär. Zu seinen Lebzeiten war es sogar das am häufigsten gespielte Stück von ihm überhaupt. Zuvor erklingen zwei Werke des 20. Jahrhunderts: Ein Streichtrio von Jean Françaix und ein „vergebliches Ständchen (serenata in vano)“ für eine ungewöhnliche Quintett-Besetzung von Carl Nielsen.

Einführung um 17.30 Uhr mit Lars Wolfram.

Begin: 18 Uhr

Ort: Audienzsaal des Residenzmuseums Schloß Neuhaus