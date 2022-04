Belfast am 13.4. im Pollux

Sommer 1969 in der nordirischen Hauptstadt. Der neunjährige Buddy (Jude Hill), Sohn einer typischen Familie aus der Arbeiterklasse, liebt Kinobesuche, Matchbox-Autos und seine hingebungsvollen Großeltern, doch als die gesellschaftspolitischen Spannungen in Belfast eskalieren und es sogar in der sonst so harmonischen Nachbarschaft zu Gewaltausbrüchen kommt, findet seine idyllische Kindheit ein jähes Ende …

Der Film von Kenneth Branagh läuft in der Reihe »FilmCafé« mit Kaffee & Kuchen ab 14 Uhr (Filmbeginn: 15 Uhr).