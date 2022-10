Benefiz Ukraine am 4.11. im MultiCult am Maspernplatz

Zu Gunsten der Aktion Deutschland hilft – Nothilfe Ukraine veranstaltet die Schule für Musik e.V. ein Konzert der besonderen Art. Folgende Künstler:innen sind dabei:

„GOOZ“ – eine Newcomerband der Schule für Musik. Die vielversprechende junge Formation unter der Leitung von Johannes Trupp spielt Stücke von The Ramones, Green Day, Blink 182 etc.

Vladimir Runs ist ein Musiker aus der Ukraine und lebt seit dem Frühiahr 2022 mit seiner Familie in Paderborn. Er hat klassische Gitarre studiert und interpretiert auf der Gitarre Stücke wie Careless Whisper, Apologies oder Stairway to Heaven.

„Chocolate Kosmos“ (Foto) ist ein junges Jazzquartett aus Paderborn, das mit einer akustischen Besetzung (Gitarre, Kontrabass, Stimme, Schlagzeug) Stücke aus den großen Epochen der Jazz- und Improvisationsmusik auf eine moderne, gleichzeitig auch traditionelle und persönliche Art interpretiert.

Eintritt: 8,- €/10,- €/12,- € an der Abendkasse

Beginn: 19 Uhr