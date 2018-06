Benny Düring trifft Karin Henkemeier am 5. Juli in der Kulturwerkstatt

Dreimal haben sie als Teil der alljährlichen Weihnachts-Party des Jazz-Clubs Paderborn das Publikum in ihren Bann gezogen: der Pianist Benny Düring mit seinem Trio und die Sängerin Karin Henkemeier. Aus dem Erfolg erwuchsen eine dauernde feste Zusammenarbeit und ein abendfüllendes Programm. Das neue Programm spricht nicht nur die Jazzfans an – auch die Popliebhaber werden auf ihre Kosten kommen. Ihnen allen bietet das Quartett eine Auswahl seiner Favoriten, bekannte Songs, die auf einmal im Bossa- und Latin-Gewand daherkommen, von „Sunday Morning“ bis „Have you ever seen the rain?“.

Beginn: 20 Uhr