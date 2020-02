Bernd Reiter mit The New York Blue Note Quintet am 26.2. in der Kulturwerkstatt

Joe Magnarelli gehört seit drei Jahrzehnten zu den weltweit führenden Trompetern. Er schloss sein Studium am SUNY-Fredonia 1982 ab und zog 1986 nach New York. 1991 gründete er das New York Hard Bop Quintet und leitete in Folge eigene Gruppen mit John Swana und Jerry Weldon. Zudem spielte er u.a. als Sideman mit Toshiko Akiyoshi, Laverne Butler, Harry Connick Jr.

Der aus St. Petersburg stammende Dmitry Baevsky hatte als Kind Klavierunterricht und wechselte als Jugendlicher zum Altsaxophon. Ab 1991 besuchte er das Mussorgski-Musikkolleg und studierte u. a. bei Gennadi Golstein. 1996 ging er im Alter von 19 Jahren nach New York, um an der berühmten New School zu studieren und ist seither ein fester Bestandteil der New Yorker Jazzszene.

Jeb Patton gehört zu den herausragenden New Yorker Pianisten der jüngeren Generation. Er studierte u.a. mit Sir Roland Hanna und Jimmy Heath und lebt seit 1996 in New York. Seitdem ist er festes Mitglied der „Heath Brothers“ sowie des „Jimmy Heath Generations Quintet“ und weltweit auf Jazzfestivals zu Gast.

Dieses internationale Quintett wird von zwei herausragenden, europäischen Begleitern vervollständigt: Fabien Marcoz ist die erste Wahl unter den Pariser Bassisten und zählt dank seiner großen Erfahrung mit Jazzlegenden wie Harold Mabern, Alain Jean-Marie u.v.m. zu den gefragtesten Sidemen der internationalen Szene.

Der österreichische Schlagzeuger Bernd Reiter (Foto), Preisträger beim Hans Koller Preis, dem österreichischen Jazzpreis, im Jahre 2006 und mittlerweile in Paris lebend, spielte trotz seiner Jugend bereits mit vielen Größen des Jazz wie Mundell Lowe, Steve Grossman u.v.a. Diese herausragende Besetzung ist eine echte Allstarauswahl und garantiert einen hochkarätigen Konzertabend.

Beginn: 20 Uhr