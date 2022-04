Best of Varieté am 16.4. in der Cultura Rietberg

Dies ist ein unterhaltsames Potpourri der besten Varietékünstler, die Deutschland zu bieten hat. Handstandartistik, Jonglage, Zauberei und Luftartistik verschmelzen, geführt durch einen geistreichen Moderator, zu einem Gesamt-Erlebnis. Artistische Höchstleistung, schräger Humor und Künstler voller Power, Energie und Poesie sorgen dafür, dass das Publikum einen unvergesslichen Abend erlebt. Verblüffend und atemberaubend, dabei bisweilen skurril und irrsinnig komisch – all das vereint die einzigartige Show Best of Varieté.

Beginn: 20 Uhr