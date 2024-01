Bilderbuchkino: Platz da, ihr Hirsche am 18. und 19.1. im Medienzentrum

Die Hirsche haben bei einem Ausflug mit ihrem schicken Cabrio einen Geheimplatz entdeckt. Und natürlich wollen sie ihn ganz für sich allein haben! Doch dann versammeln sich immer mehr Tiere am See: Es ist total viel los! Darüber sind die Hirsche ganz und gar nicht erfreut. Als es plötzlich anfängt zu regnen und die Sitze im tollen Cabrio nass werden, kommen die anderen Tiere mit Decken, Schirmen und Handtüchern zur Hilfe. Und die Hirsche merken sehr zerknirscht, dass es doch schöner ist, wenn alle Tiere zusammen sind – und zusammenhalten.

„Autokino“ mal anderes: Das Medienzentrum (Am Stadelhof 10) bittet alle Kinder, ihr Bobbycar zu der Lesung mitzubringen (falls vorhanden), so können die Kinder der Geschichte von den Hirschen im Cabrio auf ihren „Autos“ lauschen. Nach dem Bilderbuch können die Kinder noch etwas zur Geschichte malen oder basteln. Ab 4 Jahre. Voranmeldung unter 05251/1251902 oder sophieloreen.mueller@erzbistum-paderborn.de

Beginn: jeweils 16 Uhr