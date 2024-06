Bilderbuchkino: Rosalein Schmetterschwein will fliegen am 20. & 21.6. im Medienzentrum

Freundschaft und Mut verleihen Flügel. So könnte die Geschichte von Rosa, dem Schwein, das fliegen will, zusammengefasst werden. Denn rosa ist sie, Rosalein, mit Ringelschwanz und etwas klein. Rosalein hat einen Traum. Sie will fliegen, hoch oben am Himmel. Doch wie soll das gehen, so ohne Flügel? Ihre Freunde lachen sie aus. Sie ist nun mal ein Schwein, und kein Vogel. Das klappt doch nie! Aber Rosalein wünscht es sich so sehr und gibt nicht auf und übt und übt. Ihr bester Freund Bo, der Schmetterling, glaubt fest an sie. Gemeinsam und mit einem Schuss Magie wird das kleine Wunder wahr!

Ein kunterbuntes Bilderbuch von Steffi Hahn und Wiebke Rauers mit lustig gereimten Texten über Willenskraft, Mut, Freundschaft und magische Wunder. Nach der Veranstaltung können die Kinder noch etwas zur Geschichte malen oder basteln und die umfangreiche Kinderbibliothek erkunden.

Voranmeldung unter 05251/1251902 oder medienverleih@erzbistum-paderborn.de.

Beginn jeweils um 16 Uhr.