Bluescats feat. Tommie Harris am 25.11. im Deelenhaus

Katzen haben bekanntlicherweise ein intensives Sozialleben: Gemeinsam Mäuse fangen, Mäuse verzehren und dann friedlich zusammen über die Dächer der Stadt streifen und den Vollmond betrachten. So ähnlich halten es die Bluescats. Jens Filser, der Kopf der Band, ist aus der aus der deutschen Bluesszene nicht wegzudenken. Bernd Oppel und Till Brandt sind eine seit Jahren eingespielte Rhythmusgruppe. Gemeinsam spielen Jens, Bernd und Till dann noch in der Band Get The Cat. Kann das alles Zufall sein? Sicher nicht. Darum wurde es jetzt endlich Zeit mit Bluescats ein Rudel zu gründen. Das Programm besteht zum größten Teil aus Klassikern mit dem einen oder anderen Original.

Tommie Harris wurde 1938 in Bessemer, Alabama, geboren. Als Kind einer musikalischen Familie wurde ihm die Musik in die Wiege gelegt. Wer Tommie Harris heute auf der Bühne erlebt, der schaut auf gelebte Blues-, Gospel und Jazz-Geschichte: authentisch, ehrlich, echt.

Karten unter https://jazzclub-paderborn.ticket.io/

Beginn: 19.30 Uhr