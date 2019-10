Boo Boo Davis am 31.10. in der Kulturwerkstatt

Boo Boo Davis gehört zur letzten Generation von Musikern, die den Blues basierend auf den direkten Erfahrungen des harten Lebens im Mississippi Delta komponieren und spielen. Er ist in Drew, Mississippi, im Herzen des Mündungsgebietes geboren und aufgewachsen. Es war das üppigste Baumwollgebiet im Süden, und die riesige Ansammlung von Feldarbeitern zog die besten Musiker aus den umliegenden Gebieten an. Während Boo Boos Kindheit war keine Zeit und kein Geld da, um ihn zur Schule zu schicken, so lernte er nie lesen und schreiben. Aber das hielt ihn nicht davon ab, durch die ganze Welt zu reisen. Seit 2008 ist er mit demselben Trio unterwegs, das auch seine letzten 5 Releases einspielte. Zusammen haben die Drei mehr als 400 Konzerte in über 23 verschiedenen Ländern gespielt. Darunter viele der großen europäischen Blues- und Jazzfestivals (Montreux, Peer, North Sea Jazz usw.). Anders als viele moderne Blues-Bands, konzentrieren sich Boo Boo und seine Band auf den Groove, das Gefühl und die grundlegenden Wahrheiten, die man im Blues findet. Originaler als hier, kann man Blues nicht erleben!

Beginn: 20 Uhr