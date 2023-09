Brass Movement Paderborn am 17.9. im Schlosspark

Das Brass Movement in Paderborn geht 2023 in die dritte Runde. Nach den Konzerten 2021 im Schlosspark und 2022 in der Paderhalle steht nun der Nachwuchs im Mittelpunkt: Es gibt einen Brass Movement Nachwuchs-Workshop unter der Leitung von Matthias Höfert (Leiter des Bundespolizeiorchesters Hannover, langjähriger Leiter des Landesjugendblasorchesters Niedersachsen, Projektleiter der Bläserphilharmonie Niedersachsen) mit einem Abschlusskonzert im Schlosspark in Schloß Neuhaus am Sonntagnachmittag, 17. September 2023. Bei dem Konzert treten zusätzlich ein „bunter Haufen“ in den Farben aller Paderborner Blasorchester und einige kleinere Ensembles auf.

Träger des Brass Movement ist der Volkmusikerbund NRW mit seinem Kreisverband Paderborn (Kreismusikerbund Paderborn e.V.). An der Vorbereitung beteiligt sind die Paderborner Blasorchester aus Benhausen, Dahl, Elsen, Marienloh, Neuenbeken, Sande, Schloß Neuhaus und Wewer sowie der Musikzug der Heide-Kompanie und der Musikzug Schloß Neuhaus der Freiwilligen Feuerwehr Paderborn. Das Kulturamt Paderborn unterstützt das Brass Movement koordinierend und finanziell.

Eintritt frei.