Brennende Gischt am 15.2. im IRUM

Bei Löscharbeiten finden Feuerwehrleute in einer stürmischen, regnerischen Nacht im Keller eines verlassenen Hauses eine Leiche. Dass es sich nicht um einen tragischen Unfall handeln kann, steht schnell fest. Denn das Opfer weist neben Sturzverletzungen auch Kratzer am Hals, Prellungen und blaue Flecken auf. Blutige Furchen an den Wänden verraten, dass es verzweifelt um sein Leben gekämpft hat.

Die Hamburger Morgenpost schrieb dazu: „Ein düsterer Sylt-Krimi mit spannenden Wendungen.“

Sabine Weiß lebt in der Nähe von Hamburg und hat Germanistik und Geschichte studiert. Über den Journalismus kam sie zur Schriftstellerei mit dem Schwerpunkt Historische Romane. Seit einigen Jahren hat sie aber auch das Genre Krimi entdeckt. „Brennende Gischt“ ist ihr neuester, 2018 erschienener Krimi.

Eintritt: 4,- €, Beginn: 19.30 Uhr (Am Stadelhof 10)