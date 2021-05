Bühne 21: Singer-Songwriter Abend am 21.5. um 20 Uhr

„Die Musik tut einfach gut und gibt Kraft“ ist ein Satz, den man nach Konzerten des Singer-Songwriters Matthias Lüke immer wieder hört. Voller Gefühl und Leidenschaft kreisen die selbstgeschriebenen, deutschsprachigen Songs rund um die Liebe und das Leben in all seinen Facetten. Eingängige Melodien mit Hitcharakter bleiben im Kopf. Dennoch zeichnet sich Lükes Musik, im Gegensatz zum Mainstream, durch eine ganz persönliche Note aus.

Der Amerikaner Tony Kaltenberg und sein Acoustic Groove Duo Partner Carsten Hormes stehen für außergewöhnliche Kreativität, und das in einer Zeit, die ansonsten eher von wenig unterscheidbarer Musik und immer gleicher werdenden Wiederholungen geprägt wird. Zusammen kreieren sie absolut erstaunliche, umwerfende Musik. Neu wird Andy Lindner, Schlagzeuger der Band Jazzkantine, bei dem Livekonzert dabei sein. In dem erstmals zu sehenden Acoustic Groove Trio-Programm sind viele neue Gesangsstücke zu hören.

