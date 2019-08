Building the Garden – Sommer-Führung

Am 6. August lädt die Städtische Galerie in der Reithalle zu einer öffentlichen Führung durch die Ausstellung „Building the Garden“ mit Werken der niederländischen Künstlerin Seet van Hout ein. Zwischen Malerei und zeitgenössischer Stickkunst, historischen Vorlagen und der Tradition des niederländischen Blumenstillebens lassen die Bilder von Seet van Hout einen imaginären Garten entstehen.

Beginn der Führung ist am um 11 Uhr, der Eintritt beträgt 2,50 Euro.