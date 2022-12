Bundes Puppen Kabarett am 29.12. in der PaderHalle

Weil es um die Staatsfinanzen so schlecht steht, hat Angela Merkel (übrigens die einzige real zu sehende Schauspielerin in der Aufführung) während ihrer Amtszeit einen Dauertippschein im Lotto abgegeben. Immer in der Hoffnung auf einen Gewinn. Nach dem Amts-Abschied vergisst sie aber, den Schein zu kündigen. Und prompt passiert, was ihr im Amt immer verwehrt blieb: sie knackt den Jackpot. Also beruft sie eine Geheimrunde mit Markus Söder, Annalena Bearbock und Karl Lauterbach ein, um zu beratschlagen, was mit dem ganzen Geld passieren soll. An Ideen mangelt es dem „Bundes Puppen Kabarett“ jedenfalls nicht.

In dieser kabarettistischen Live-Show können Sie Mäuschen spielen, während die Polit-Elite unseres Landes über die Zukunft berät …

Beginn: 20 Uhr