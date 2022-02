Carolin Karnuth am 25.2. im Amalthea Theater

Carolin Karnuth, Schauspielerin, Sängerin und Songwriterin in Berlin, präsentiert, zusammen mit ihrem Paderborner Pianisten und Co-Komponisten Eckhard Wiemann, einen bunten Soloabend über die Liebe. Ein abwechslungsreicher Lieblingsliedermix aus ihren drei Soloprogrammen, vielfältig in den Genres: Neben eigenen deutschsprachigen Liedern des Duos, kommen ebenso Jacques Brel, Christiane Weber und Benjamin Britten zu Wort. Angereichert mit Popsongklassikern bekannter Größen wie Amy Winehouse und Prince und sogar ein Voodoo-Blues Song ist mit an Bord. Mal heiter, mal melancholisch führt die Vollblut-Entertainerin mit locker-trockenem, selbstironischem Humor, kölscher Herzlichkeit und einem Hauch Berliner Schnauze durch einen kurzweiligen, temperamentvollen Abend über das schönste der Gefühle.

Karten (18,- Euro) unter 05251/22424, info@amalthea-theater.de sowie an der Abendkasse.

Beginn: 20 Uhr