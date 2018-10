2 x 2 Karten für Cavewoman am 19. & 20.10. zu gewinnen

Cavewoman Heike, die Zukünftige von Tom, rechnet in dieser fulminanten Solo-Show mit den selbsternannten „Herren der Schöpfung“ ab. Mal mit der groben Steinzeit-Keule, mal mit den spitzen, perfekt gepflegten Nägeln einer modernen Höhlenfrau – aber immer treffend und saukomisch! Denn auch nach sechs Staffeln und zwei Filmen „Sex and the City“ bleiben essentielle Fragen zum Zusammenleben der beiden Geschlechter immer noch ungeklärt. Ratlose Männchen und Weibchen irren immer noch orientierungslos durch die Großstädte und fragen sich, warum es mit der Kommunikation zwischen Mann und Frau immer so kompliziert sein muss …

Beginn jeweils um 20 Uhr.

Für die beiden Vorstellungen verlosen wir jeweils 2 x 2 Karten. Wer teilnehmen möchte, schickt uns eine E-Mail an mail@heft.de unter dem Betreff „Cavewoman“ und der Angabe, für welchen Abend die Karten hinterlegt werden sollen. Teilnahmeschluss ist der 18.10. Die GewinnerInnen werden per Mail benachrichtigt.