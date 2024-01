Chill Out-Drawing am 3.1. im Diözesanmuseum

In entspannter Atmosphäre bietet sich die Gelegenheit, dem Alltag zu entfliehen, sich von den Kunstwerken im Museum inspirieren zu lassen und zwanglos sein Skizzenbuch mit Zeichnungen zu füllen. Künstlerische Begabung und die Qualität der Zeichnungen sind nebensächlich – vielmehr geht es um das Erlernen des genauen Hinschauens und Zeichnens und natürlich um den Spaß an der Sache!

Wenn gewünscht, kann zur Einstimmung an einem kurzen Praxisimpuls zu wechselnden Themen/Techniken teilgenommen werden.

Kunstvermittlerin Claria Stiegemann ist anwesend und gibt Hilfestellung.

Kosten: 2,- € (ermäßigter Eintritt). Zeichenmaterial bitte mitbringen. Anmeldung nicht erforderlich.

Beginn: 18 Uhr