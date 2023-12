Christmas Classics At The Movies am 21.12. in der Paderhalle

Am ersten Weihnachtsferientag: Ein Konzert für die ganze Familie mit Weihnachtsmusik aus Filmen von Walt Disneys „Dornröschen“ über „E.T.“ bis zu „Der Polarexpress“ sowie Weihnachtsklassiker wie „Have Yourself a Merry Little Christmas“, „Santa Claus is Coming to Town“, „Walking in a Winter Wonderland“ und „Petersburger Schlittenfahrt“.

Nordwestdeutsche Philharmonie

Maria Fiselier, Mezzosopran

Markus Huber, Leitung

Eintrittspreise zwischen 34 und 10 Euro. Eintritt frei an der Abendkasse mit dem AStA Kulturticket Paderborn.

Beginn: 19.30 Uhr