Christine Westermann am 1. August in der Stadthalle Delbrück

Wenn der Spruch „bekannt aus Funk und Fernsehen“ auf eine Frau zutrifft, dann auf Christine Westermann. „Drehscheibe“, „Aktuelle Stunde“ und „Zimmer frei“ zeugen von jahrzehntelanger Fernsehpräsenz. Dazu kommen ihre Buchempfehlungen in WDR 2, WDR 5 und „frau tv“. In der Stadthalle Delbrück liest sie aus ihrem aktuellen Buch »Die Familien der anderen – Mein Leben in Büchern«.

Lange Zeit hat das Lesen nur eine kleine Rolle in ihrem Leben gespielt. Darum ist sie auch aus allen Wolken gefallen, als sie gefragt wurde, ob sie Lust habe, Buchempfehlungen fürs Radio zu machen.

Eine Bibliothek mit Leiter wünscht sich Christine Westermann. Eigentlich schon immer. Auch um an den Zauberberg von Thomas Mann aus dem Regal der Eltern zu kommen. Hat sie ihn deshalb noch nicht gelesen? Mit welchen Büchern ist sie aufgewachsen, welche sind noch heute eng mit ihrem Leben verknüpft? Sie schreibt über die Lust zu lesen. Und damit eng verbunden über die Neugier auf das Leben der anderen. Mit ihrem neuen Buch erlaubt sie einen Einblick ins eigene Leben. Und in die vielen Bücher, die darin vorkommen.

Beginn: 20 Uhr