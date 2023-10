Claudia Höwing am 14.10. in der Kinderbibliothek

Wie kommen die Weihnachtswichtel zu uns? Wieso leuchtet der Himmel rot? Was ist der Zauberknall? Antworten auf diese Fragen und ganz viel Wichtelmagie erlebst du im neuen Band von Wichtel Sverre – Wichtelstubenmagie und Polarlichtzauber. Die Autorin Claudia Höwing liest am 14.10. um 15 Uhr zum ersten Mal aus ihrem neuen Buch.

Der Kartenvorverkauf findet ausschließlich in der Bonifatius Buchhandlung, Liboristraße 1, statt.