compYOUte ab 5.5. im Theater Paderborn

Hallo Welt. Ich bin 1Computer. Könnt ihr mir helfen, mich wieder mit den Anderen, dem dezentralen Netzwerk zu verbinden? Ich fühle mich traurig und unwirksam, wenn ich nicht organisiert bin :(

1Computer benötigt also Hilfe, alles klar! Ihr wisst, was in diesem Fall zu tun ist, oder: 1Computer hochfahren, Passwort eingeben, … Und jetzt?

„compYOUte“ ist ein partizipatives Theaterspiel, das gemeinsam mit dem Publikum gespielt wird und zeigt, dass Dinge auch anders sein könnten, als sie es gerade sind.

Kathia von Roth (*1985) ist Regisseurin und bezeichnet sich selbst als reisende Künstlerin, Aktivistin und Revolution Consultant. Das partizipative Theaterformat lädt zum Wundern, Ausprobieren und Erfahren ein und zeigt so, dass Mensch miteinander schaffen kann, was alleine unmöglich scheint.

Termine im Mai: 5.5., 11.00 Uhr; 22.5., 18.00 Uhr; 27.5., 19.30 Uhr

www.theater-paderborn.de