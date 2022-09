Connect Ausbildungsmesse vom 22. bis 24.9. im Schützenhof

„Die Connect Ausbildungsmesse kann in 2022 endlich wieder in Präsenz im Schützenhof Paderborn stattfinden. Die digitalen und hybriden Durchführungen im Jahr 2021 haben gezeigt, dass persönliche Kontakte durch nichts zu ersetzen sind.“, berichtet Monika Grundke, Projektleiterin Berufliche Bildung der IHK Ostwestfalen zu Bielefeld. Das sieht auch Olga Marks, Projektleiterin bei der Kreishandwerkerschaft Paderborn-Lippe, so und ergänzt: „In lockeren Gesprächen mit den Firmen vor Ort können sich die Jugendlichen einfach viel besser über Ausbildungsmöglichkeiten informieren und sich auch viel gezielter Inspirationen für ihre Berufswahl holen als beim digitalen Messeformat.“ Die Messe richtet sich an Schülerinnen und Schüler der Vorabgangs- und Abgangsstufen. Petra Münstermann, Sachgebietsleiterin Übergang Schule-Beruf beim Kreis Paderborn, ist sich sicher, dass ein Matching der beiden Zielgruppen Unternehmen und Bewerberinnen/Bewerber auf der Messe gelingt.

Weitere Infos unter www.connect-pb.de