Connect Ausbildungsmesse vom 27.-29.9. im SchützenHof

Vom 27. bis 29. September findet die neue Messe CONNECT statt und informiert Schüler, Eltern und Studierende über die verschiedenen Wege ins Berufsleben. Die vielfältigen Möglichkeiten innerhalb der Berufsfindung und der Ausbildung in den unterschiedlichen Berufen stehen im Fokus. Die CONNECT stellt weit über 100 Berufe mit über 100 ausstellenden Firmen und Institutionen vor und zeigt auf, wie eine berufliche Entwicklung verlaufen könnte. In zwei Messehallen können alle Besucher persönlich mit den Vertretern der Ausbildungsbetriebe über Praktikumsplätze und Ausbildungen sprechen. Die Betriebe stellen sich als Arbeitgeber mit ihren Ausbildungsschwerpunkten vor. Das ist eine große Chance, denn im persönlichen Gespräch können dann alle Fragen und sogar schon die Weichen für die berufliche Zukunft gestellt werden.

Ein Besuch lohnt sich für Schüler ab dem neunten Jahrgang – unabhängig von der Schulform. Eingeladen sind auch diejenigen, die bereits eine Ausbildung in irgendeiner Form begonnen haben, aber feststellen, dass das noch nicht das Optimale für sie ist.

Weitere Informationen unter www.connect-ausbildungsmesse.de