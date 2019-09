CONNECT Ausbildungsmesse vom 5. bis 7.9.

Die intensiven Förderer dieser erfolgreichen Ausbildungsmesse im SchützenHof, die Agentur für Arbeit Paderborn, die IHK Zweigstelle Paderborn + Höxter, die Kreishandwerkerschaft Paderborn-Lippe und das Schulamt des Kreises Paderborn, unterstützen mit der CONNECT, in enger Zusammenarbeit mit dem Kreis Paderborn, eine erfolgreiche und moderne Plattform zur Gewinnung von Auszubildenden im Kreis Paderborn.

Die Ausbildungsbetriebe treffen hier die Schülerinnen und Schüler und kommen mit den jungen Menschen persönlich ins Gespräch. Um die Fachkräfte von morgen zu gewinnen, stellen sie ihre Ausbildungsschwerpunkte und die Einstiegsmöglichkeiten in ihrem Unternehmen vor. Praktikums- und Ausbildungsplätze werden angeboten, um den Kontakt weiter aufzubauen.

Zur CONNECT sind ebenfalls Eltern, als wichtigste Berater ihrer Kinder, sowie Schülerinnen der weiterführenden Schulen und Studienzweifler eingeladen, um einen Überblick über die zahlreichen beruflichen Perspektiven zu erhalten. Ein umfangreiches Rahmenprogramm mit interessanten Vorträgen und Workshops wird an allen Messetagen die Besucherinnen zusätzlich informieren.

Weitere Informationen: www.connect-ausbildungsmesse.de