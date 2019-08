Cultura Comedy Club mit Ingo Oschmann am 3.9.

Zusammen mit seinen drei Gästen formt Ingo Oschmann die besondere Mischung aus Stand-Up Comedy, Kabarett oder Musikalischem und wird die Rietberger Cultura ab 20 Uhr in einen gemütlichen Club verwandeln.

Der erste Gast für die Ausgabe im September ist auf jeden Fall ein Hochkaräter: Comedian Frank Fischer. Ein Mann, ein Mikro und viele Geschichten über das Leben und die Menschen. Dafür wurde Frank Fischer mit bisher 20 Kabarettpreisen ausgezeichnet. Ob auf der großen Bühne der Weltpolitik oder in der Schlange an der Supermarktkasse. Frank Fischer schaut genau hin und verarbeitet den täglichen Wahnsinn zu einer höchst unterhaltsamen Mischung.

Auch auf die weiteren Gäste darf man gespannt sein. Ein gehöriger Schuss Musik und Artistik darf im Cultura Comedy Club aber genauso wenig fehlen, wie der Moderator. Ingo Oschmann führt nicht nur durch den Abend, sondern hat mit seinem Programm aus Zauberkunst, Comedy und Improvisation einiges auf Lager.