Dalheimer Advent: Vom Himmel hoch

An den Adventssonntagen sind Sie ab jeweils 13.30 Uhr im Kloster Dalheim willkommen, in der vorweihnachtlichen Hektik Ruhe zu finden und einen Advent zu genießen, wie er ursprünglich gedacht war: als Vorbereitung auf das Weihnachtsfest. Die in Kerzenschein getauchte Kirche lädt in die besondere Atmosphäre der klösterlichen Abgeschiedenheit ein. Es erwarten Sie Märchen und eine Himmelswerkstatt für Kinder sowie ein musikalisches Programm in der Klosterkirche.

Musikalisches Programm:

3. Dezember:

15 Uhr Vocalconvent Soest

16 Uhr Mitsing-Konzert. Bläserkreis der Universität Paderborn

10. Dezember:

15 Uhr Kantorei der Zionsgemeinde Bethel

16 Uhr Mitsing-Konzert. Bläserkreis der Städ. Musikschule Paderborn

17. Dezember:

15 Uhr Fine Art

16 Uhr Mitsing-Konzert. Eggebrass

