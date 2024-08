Dalheimer Klostermarkt am 24. und 25.8.

Wenn Bruder Philipp den Kochlöffel schwingt, Schwester Andrea Weine probieren lässt und Pater Gerhard sein Kräuterwissen teilt, dann ist im ehemaligen Kloster Dalheim wieder Zeit für Europas größten Klostermarkt. Am letzten Wochenende im August bieten Ordensbrüder und -schwestern aus rund 40 Abteien, Stiften und Klöstern ihre Waren auf dem Gelände des Klosters Dalheim an und zeigen, was in ihren Küchen, Kellern und Werkstätten an wertvollen Produkten entsteht. Das Angebot ist ebenso vielfältig wie die vertretenen Ordensgemeinschaften aus dem Ausland und dem gesamten Bundesgebiet. Ganz in der Tradition der Klöster stehen ihre Erzeugnisse für achtsame Herstellung, außergewöhnliche Qualität, Reinheit und Naturnähe. Marktbesucher erfreuen sich an himmlischen Produkten und kommen mit den Ordensleuten ins Gespräch über „Gott und die Welt“. Verschiedene Mitmach- und Bastelaktionen für Kinder sowie Vorführungen historischer Handwerkskunst machen den Marktbesuch zu einem Erlebnis für die ganze Familie.

https://www.dalheimer-klostermarkt.lwl.org/de/