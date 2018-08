Dalheimer Klostermarkt am 25. & 26.8.2018

Am 25. und 26.8. kommen auf Einladung der Stiftung Kloster Dalheim Ordensbrüder und -schwestern aus rund 40 Abteien, Stiften und Klöstern in Österreich, Tschechien, Weißrussland und dem gesamten Bundesgebiet ins westfälische Dalheim, um auf dem weitläufigen Klostergelände ihre Waren anzubieten. Europäische und prominente deutsche Standorte sind ebenso vertreten wie die Ordensgemeinschaften aus der Region. Jeweils von 10 bis 18 Uhr zeigen sie dort, was in ihren Küchen, Kellern und Werkstätten an Produkten entsteht.

Zum Markt gehört ein umfassendes Rahmenprogramm mit einer Klosterwerkstatt für Kinder, Führungen durch das Museum, Handwerksvorführungen, Konzerten sowie einem Gottesdienst und geistlichen Impulsen.

Eintrittspreise: 6,- €, erm. 3,50 €, Kinder (bis 16 Jahre) 2,20 €, LWL-MuseumsCard Eintritt frei