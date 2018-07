Dalheimer Sommer vom 20. Juli bis 12. August

In seiner 22. Spielzeit stellt das westfälische Kulturfestival „Dalheimer Sommer“ das vielschichtige Verhältnis zwischen Krieg und Liebe in Musik und Schauspiel in den Fokus. Insgesamt laden zwölf Veranstaltungen vom 20. Juli bis 12. August zu hochkarätigem Kulturgenuss in das ehemalige Kloster Dalheim (Kreis Paderborn), heute LWL-Landesmuseum für Klosterkultur, ein.

Die Besucher erwartet ein Kammer-Musical voller Liebeswirrungen aus Shakespeares Zeiten ebenso wie eine moderne Internet-Liebschaft in der Bühnenfassung des Bestsellers „Gut gegen Nordwind“. Das Festspiel-Ensemble des Dalheimer Sommers, die „Capella Dalheimensis“, eröffnet unter der Leitung von Thomas Berning das Kulturfestival mit italienischer Musik aus der Zeit der Glaubenskriege. Weitere Programmhöhepunkte sind eine Lesung mit Musik und die hochklassig besetzte Konzertreihe, die in diesem Jahr durch ein Wandelkonzert (die Zuhörer gehen zu mehreren Spielorten) erweitert wird. Erstmals gastiert der „Dalheimer Sommer“ mit einem Orgel- und Trompetenkonzert außerhalb des Klosters in der Gemeinde Lichtenau.

Der Kartenvorverkauf läuft telefonisch unter 05292/9319224 (Mo-Fr von 9 bis 17 Uhr, an Veranstaltungstagen von 10 bis 18 Uhr) oder online unter www.dalheimer-sommer.de – dort können Sie auch das komplette Programm einsehen.