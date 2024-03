Das April-HEFT ist da!

Der April steht ganz im Zeichen des Kabarettfestivals »ERNST MIT LUSTIG«, das vor einigen Jahren in Paderborn seinen Anfang nahm und nun mit fast 40 Veranstaltungen in Paderborn, Horn-Bad Meinberg, Gütersloh, Beverungen, Minden und Bielefeld zu erleben ist. In Paderborn treten u.a. Wildes Holz, Moritz Neumeier, Urban Priol, Jochen Malmsheimer, Florian Schroeder, Daphne de Luxe und Hagen Rether auf (www.ernstmitlustig.de). Im April gibt es aber auch die ersten Outdoorveranstaltungen: im Schloss- und Auenpark findet am 27. und 28. der Keramikmarkt statt und das Kloster Dalheim hält mit »Et labora! Handwerk im Kloster« einen Familientag mit großem Mitmachprogramm bereit. Auf dem Titel seht ihr übrigens Jakob Manz, der am 26. April im Deelenhaus gastieren wird. Wir wünschen euch einen farbenfrohen und erlebnisreichen April.