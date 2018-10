»Das bin ich (nicht).« am 10.10. im Stadtmuseum

Im Rahmen der Fotoausstellung von Harald Morsch lädt das Stadtmuseum zu einem Meet & Greet mit den Menschen meiner Stadt in der gleichnamigen Ausstellung ein. In Kooperation mit dem Verein »Cheezze. Manufaktur für zeitgenössische Fotografie in Paderborn« besteht ab 19 Uhr die Möglichkeit, mit den Fotografierten und dem Fotografen ins Gespräch zu kommen, sich zu informieren und natürlich die 500 SW-Portraits zu betrachten …

Der Eintritt ist frei.