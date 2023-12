Das Dezember-HEFT ist da

… und dem merkt man deutlich an, dass es auf Weihnachten zugeht. Viele Veranstaltungen haben einen direkten Bezug zum Fest – z.B. das Familienkonzert Christmas Classics At The Movies in der Paderhalle, der Paderborner Weihnachtscircus, der auf dem Schützenplatz zu Gast ist, oder auch verschiedene adventlich Workshopangebote im HNF, dem Diözesanmuseum und im Museum in der Kaiserpfalz. Neben dem bereits laufenden Paderborner Markt, gibt es im Dezember viele weitere Möglichkeiten, wunderbare Weihnachtsmärkte zu erkunden: den Borchener Adventsmarkt, den Weihnachtszauber im Schloss- und Auenpark oder den Dalheimer Advent.

Schnappt euch also ein HEFT und startet in einen stimmungsvollen Dezember.