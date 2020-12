Das Dezember-HEFT zum Download

Liebe HEFT-Leser*innen,

das HEFT widmet sein Titelbild diesmal all jenen, die von der Corona-Krise sehr stark betroffen sind. Unter dem Motto »Ohne uns ist‘s still« zeigt das Projekt Kulturgesichter05251.de Menschen aus der Kultur- und Veranstaltungsbranche in Paderborn, die ihren Job seit März 2020 nicht, oder nur teilweise ausüben können. Der Paderborner Kultur-Soli schließt sich damit der bundesweiten Kampagne #ohneunsiststill der Veranstaltungsbranche an.

Außerdem im Dezember-HEFT: ein Jahresrückblick von Ingo Börchers, ein Interview mit den Schauspieler*innen Tatjana Poloczek und Max Rohland sowie Sonderseiten zum Thema Schenken.













