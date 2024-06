Das Dschungelbuch an der Freilichtbühne Schloß Neuhaus

Der Dschungel. In all seiner Pracht und Schönheit liegt er da. Mal still, mal laut. Mal friedlich und entspannt, mal wild und gefährlich. In diese Welt wird Mogli nahezu hineingespült, als der Tiger Shir Khan das friedliche Dorf ihrer Eltern überfällt. Doch damit schafft sich Shir Khan ein Gespenst, dass ihn nicht loslässt und verfolgt. Noch Jahre später ist er auf der verzweifelten Suche nach dem Menschenkind, dass seine Kindheit bisher behütet bei einer Wolfsfamilie erlebt hat.

Als der Tiger die Spur aber wieder frisch aufnimmt, beginnt Moglis heile Welt zu wanken und gemeinsam mit ihren Lehrern und Freunden Balou und Bagheera muss sie sich den Gefahren des Dschungels stellen. Nicht immer ist dabei auf den ersten Blick ersichtlich, wer ihr freundlich und wer ihr feindlich gesinnt ist und so macht sie sich auf eine spannende Reise über deren Ziel sich selbst die Freunde nicht einig sind. Bagheera möchte Mogli gerne wohl behütet zur Menschensiedlung zurückbringen, während Balou ihren Schützling gerne im Dschungel zu einem Bären erziehen will.

Welche Abenteuer Mogli und ihre Freunde erleben, welche Begegnungen sie auf ihrem Weg hat und wie die Geschichte ausgeht, das gibt es in diesem Stück zu erleben.

