Das Gartenfest in Dalheim vom 1. bis 5. Mai

Die Sonne strahlt mit aller Kraft und der Frühling lässt unsere Herzen höherschlagen. Das ist wieder der richtige Zeitpunkt für das „Das Gartenfest“ in Dalheim vor der zauberhaften Atmosphäre des ehemaligen Augustiner-Chorherrenstifts. Bei einem kühlen Wein und fruchtiger Erdbeerbowle lässt sich die schöne Umgebung des Klosters und die leckere Kulinarik des Gartenfests besonders gut genießen. Gleich zu Beginn des Wonnemonats Mai stellen über 130 Aussteller in der eindrucksvollen Anlage aus und präsentieren den Besuchern ein reichhaltiges Angebot an Pflanzen, Gartenmöbeln, Garten- und Wohnaccessoires, Naturkosmetik und gastronomischen Besonderheiten.

Alle Infos unter:

www.gartenfestivals.de