Das Hamlet Syndrom – Unser Ringen um Haltung an der Studiobühne der Uni

Am 11. (19.30 Uhr) und 12. November (17.00 Uhr) ist die interkulturelle Theatergruppe „Die Zerstreuten“ aus Berlin zu Gast in der Studiobühne. Das Ensemble spielt „Das Hamlet-Syndrom“ – eine freie Bearbeitung des klassischen Shakespeare-Dramas. Soll ich meiner Verantwortung in der Gesellschaft nachkommen oder meinen eigenen Interessen folgen? Die Theatergruppe behandelt in ihrem Stück Situationen, in denen keine Lösung richtig scheint. „Das Hamlet-Syndrom“ verarbeitet sowohl die klassische Vorlage als auch die „Hamletmaschine“ Heiner Müllers. Live-Zeichnungen von Tom Mairs untermalen auf einer großen Leinwand die Szenen.

Musik: Christine Wünsch am Saxofon und Biko de Sousa am Schlagzeug.

Das Gastspiel wird unterstützt durch „Demokratie leben – Vielfalt lieben“.

Der Eintritt ist frei.