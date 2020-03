Das HEFT-Büro zieht ins Home-Office

Liebe LeserInnnen, liebe HEFT-FreundInnen, liebe KundInnen,

ab Montag, den 23.03. ist unser Büro in der Krämerstraße geschlossen.

Wir werden im Home-Office mit Herzblut und Energie daran arbeiten, dass das HEFT jetzt und auch zukünftig als das Kultur-und Veranstaltungsmagazin für Paderborn bestehen bleibt.

Nach wie vor sind wir für Sie/Euch da und unter mail@heft.de erreichbar.

Wir bemühen uns, auf Anfragen so schnell wie möglich zu reagieren. Aktuelle Infos können an dieser Stelle sowie über unsere Facebook-Seite abgerufen werden.

Ihr/Euer HEFT-Team.