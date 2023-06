Das HEFT feiert Geburtstag!

Mit dem Erscheinen der Juni-Ausgabe feiert das HEFT seinen 40. Geburtstag! Eine Zahl, die uns glücklich und auch ein bisschen stolz macht. Im Juni 1983 erschien die erste Ausgabe. Damals noch durchgehend in schwarz-weiß, 28 Seiten stark und mit 6 Kleinanzeigen. Seitdem hat sich das HEFT zum wichtigten Kultur- und Veranstaltungskompass sowie informativen Sprachrohr unserer Stadt und des gesamten Kreises entwickelt.

Das Geburtstags-HEFT ist natürlich ein besonderes. Neben den Juni-Veranstaltungen enthält es wunderbare Beiträge von Bürgermeister Michael Dreier, Landrat Christoph Rüther, Christoph Gockel-Böhner vom Kulturamt Paderborn, Sarah Lau und vielen anderen. Außerdem gibt HEFT-Gründer Harald Morsch im Gespräch mit Sven Niemann Einblicke in die Anfangszeit des Magazins und schaut auch auf die Entwicklung der Kulturszene in Paderborn.

Wir wünschen Euch – liebe Leser:innen – ganz viel Freude mit dem Geburtstags-HEFT und bedanken uns ganz herzlich für Eure Treue.