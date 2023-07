Das HEFT-Team macht Ferien

Liebe HEFT-Leser:innen,

mit Erscheinen des Sommer-HEFTes geht das HEFT-Team in eine kleine Pause.

Da unser Büro im Juli nicht in voller Stärke besetzt ist, bitten wir um Verständnis, dass in diesem Zeitraum nicht alle Anfragen sofort bearbeitet werden können.

Wir wünschen allen einen schönen, entspannten und gesunden Sommer.

Euer HEFT-Team