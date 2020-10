Das HEFT-Team sagt DANKE!

„Heimat ist Gemeinschaft in Vielfalt“ – das ist das Motto des Heimatpreises der Stadt Paderborn, der in diesem Jahr erstmals verliehen wird. Jetzt stehen die Preisträger fest: Wie der Rat in nichtöffentlicher Sitzung am vergangenen Donnerstag einstimmig beschlossen hat, wird der Heimatpreis 2020 an die Interessengemeinschaft das Riemeke.de e.V., an Harald Morsch und das Team vom HEFT sowie an den Naturwissenschaftlichen Verein Paderborn e.V. vergeben.

Wir sind sehr dankbar und möchten den ebenfalls Ausgezeichneten ganz herzlich gratulieren.

Ausführliche Informationen gibt es hier:

Heimatpreis 2020