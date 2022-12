Das Januar-HEFT ist da

Liebe Leser:innen,

die erste Ausgabe des Jahres 2023 ist erschienen und läutet somit das Jahr ein, in dem das HEFT seinen 40. Geburtstag feiern wird! Traditionell ist der Januar nicht ganz so üppig mit Veranstaltungen ausgestattet wie etwa der Dezember, aber es gibt dennoch viel zu erleben und zu entdecken. So präsentiert das Theater Liberi in der PaderHalle mit „Tarzan“ ein Musical für die ganze Familie, das HNF startet mit dem MacMittwoch eine neue Veranstaltungsreihe und im Naturkundemuseum wird die beeindruckende Naturfotoausstellung „Ganzlichter“ ihre Pforten öffnen.

Das HEFT-Team wünscht allen einen wunderbaren Start ins neue Jahr!