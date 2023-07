Das Juli/August-HEFT ist da …

und hat es richtig in sich, denn die Sommermonate sind mit Veranstaltungshighlights gespickt. Libori, die Pader- und die Museumsnacht, das Weindorf, das Pollux Sommernachtskino und die Landpartie im Schloss-und Auenpark, das große Ausstellungsprojekt „Panta rhei. Wasser bewegt.“ in fünf verschiedenen Museen, der Klostermarkt in Dalheim oder auch „Kunst & Spiel Hinter Höfen“, eine Reihe, die von das-riemeke.de e.V. organisiert wird und der wir in der aktuellen Ausgabe einen Sonderteil widmen.

Wir wünschen allen einen wunderbaren Kultursommer und eine erholsame Ferienzeit.