Das Leben des Brian am 18.4. im Pollux

Zum 40. Geburtstag kehrt die legendäre Monty Python Satire von 1979 zurück auf die große Leinwand. Zur Zeit seines Erscheinens noch kontrovers diskutiert und in einigen Ländern sogar verboten, wird der Film heute als eine der besten Komödien aller Zeiten gefeiert.

Jesus (Kenneth Colley) ist zu einem stattlichen Mann herangewachsen und begeht Wunder nach Wunder. Große Anhängerscharen liegen ihm zu Füßen, wenn er seine Predigten hält. Doch den gleichaltrigen Brian (Graham Chapman) interessiert das nur bedingt, zumal er von seiner herrischen Mutter (Terry Jones) stattdessen zu den wöchentlichen Steinigungen getrieben wird. Als Verkäufer von Ozelotohren und anderer Snacks, die die verhassten römischen Besatzer einführten, lernt Brian bei den Gladiatorenkämpfen Reg (John Cleese) und seine Anhänger der Volksfront von Judäa kennen. Nach einer anstrengenden Aufnahmeprüfung steigt der Titelheld in den Kreis der Volksbefreier auf. Bei einem geheimen Treffen der Bewegung wird ein Plan ausgeheckt, mit dem die breite Ablehnung gegen die Römer zum Ausdruck gebracht werden soll. Doch entsprechend der Planung endet auch die Ausführung im kompletten Chaos.

Der Film wird in Originalfassung mit Untertiteln gezeigt und beginnt um 22.30 Uhr.