Das Los der kleinen Träume am 1. und 2.7. in der Kulturwerkstatt

Sieben Menschen im Alter von 16-28 Jahren haben zu Zeiten von Corona gemeinsam ein neues Theaterstück entwickelt. Nicht einfach, unter den neuen Bedingungen der Abstandregeln und Hygienevorschriften. Insofern wundert es wenig, dass das Thema »Isolation« in diesem Stück eine große Rolle spielt. Denn allen Kandidaten, die mit ihrem »Los der kleinen Träume« zu dieser Show eingeladen werden, ist etwas gemeinsam: sie sind einsam. Selbst Cem, der Aufreißer und Klassenclown; Joe, der bei Instagram durch die Decke geht und in Likes erstickt oder Suzanne, die jeden Freitag vor Hunderten von Menschen spricht. Sie alle träumen ihren Traum, der oft im krassen Gegensatz zu ihrer erzählten Lebensgeschichte steht …

Karten (7,- Euro, erm. 5,- Euro) gibt es im Stadtmuseum Paderborn und an der Abendkasse.

Dieses Projekt ist gefördert durch das Kulturamt Paderborn und den Paderborner Kultursoli.